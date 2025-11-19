Арман Царукян: «Для меня бой с Хукером рискованный, потому что мне есть что терять»
Арман Царукян считает бой с Дэном Хукером рискованным.
Боец легкого веса UFC Арман Царукян высказался о предстоящем поединке против Дэна Хукера.
«Для меня это рискованный бой, потому что мне есть что терять, а Хукеру – нет. Для меня это три шага назад, поэтому я очень мотивирован победить», – сказал Арман Царукян.
22 ноября Царукян и Хукер проведут бой на турнире UFC в Катаре. Царукян идет на серии из четырех побед, Хукер выиграл три последних боя.
Новый поход Царукяна за поясом UFC: преграда – экс-соперник Махачева
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: New York Post Sports
