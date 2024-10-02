Два главных российских боксера подерутся не под флагом России. Как так?

Проблема для Бетербиева и Бивола.

Непобежденные российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол 12 октября проведут бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе.

Но оба выйдут без флага России. Почему?

Бивол называет себя «советским человеком», но хочет выступать под флагом России. Он с детства живет в Санкт-Петербурге

Когда в мае 2022-го Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса, ему запретили выходить с российским флагом и даже включать любимую «Группу крови» Виктора Цоя.

Перед боем Бивола объявили «боксером из Калифорнии». А за спиной при выходе показали огромный флаг Кыргызстана. Бивол родился там, но с 11 лет жил в Санкт-Петербурге. После победы над Канело он возмутился , что флаг сменили без его разрешения:

«Не хочу никого обидеть, но, если честно, у меня даже мысли не было выходить под флагом Кыргызстана. Я никогда не выходил под ним, когда был профессиональным боксером.

Я выходил под российским флагом, потому что был членом сборной, находился на обеспечении сборной страны. Они кормили меня, возили. Это было само собой разумеющимся, что я выхожу под флагом России.

Бой хотели отменять, потому что такая ситуация. Сказали, что нельзя выходить с флагом, гимном, нельзя использовать музыку Виктора Цоя, под которую я выхожу. Соответственно, организаторы сами решили внести такую лепту. Я после узнал, что сзади был экран. Не знал, только после боя увидел».

На следующий бой с Хильберто Рамиресом Бивол надеялся выйти с российским флагом: «Пока это не точно, вилами на воде писано, но мы на это надеемся. Могу сказать, что уже все намного лояльнее по сравнению с прошлым боем».

Но Биволу снова запретили : «Запрет не объяснили. Просто было такое правило, что давайте без флагов выходим. И уже не было смысла бодаться, ругаться. Все и так понимают. Те, кто болеет за меня, все понимают, откуда я, где тренировался, какую страну представляю».

После этого Бивол вешал флаги России и Кыргызстана в раздевалке перед боями. Когда он дрался с Линдоном Артуром в Эр-Рияде, камеры засняли российский триколор в раздевалке – хотя Биволу снова запретили взять его на бой. Объявили «кыргызом из Калифорнии», но разрешили использовать песню Виктора Цоя.

Бивол признается, что с детства задумывался о своей национальности. Он родился в Кыргызстане – в молдавско-корейской семье. Но больше 20 лет прожил в России. Поэтому называет себя человеком СССР:

«С самого детства у меня вопрос – к кому я принадлежу больше? Родился в Киргизии, корейско-молдавская кровь, говорю только по-русски и с 11 лет живу в Санкт-Петербурге. В итоге я понял, что являюсь явным примером человека Советского Союза, когда все республики были вместе. Я принадлежу ко всем: и к Кыргызстану, и к России, и к Молдавии, и к Корее, хотя там я ни разу не был».

Кто заставляет Бивола выступать не под флагом России?

Важный инициатор запрета – промоутер Top Rank Боб Арум, который отказался организовать бой Бивола и Бетербиева, если они продолжат выступать за Россию. Его поддержал глава WBC Маурисио Сулейман, который объясняет: Биволу нужно выступать за Кыргызстан – тогда проблем не будет.

Но Бивол не понимает , почему его гражданство стало проблемой. «Это меня вообще не беспокоит. Бетербиев тоже россиянин – почему ему дают выступать? Окей, он живет в Канаде. Я родился в Кыргызстане. Если вы родились там, то являетесь гражданином.

Паспорт можно получить в любой момент. Я провел там немало времени и много прожил в Соединенных Штатах. За последний год я был в России меньше четырех месяцев. Это не проблема, из-за которой мы не сможем устроить бой», – возмущался Бивол в 2023-м.

Но Сулейман настаивает: Бивол должен доказать, что он больше не связан с Россией. И подчеркнул , что WBC не будет проводить бои с участием российских боксеров из-за событий на Украине:

«Мы уже несколько раз говорили, что Бивол должен обратиться к нам и объяснить, почему мы не должны считать его россиянином. Потому что мы не допускаем до боев граждан России и Беларуси, мы не поддерживаем спортсменов из этих двух стран. Но Бивол уже много месяцев не выходит с нами на контакт. Все просто. Если Дмитрий считает, что к нему плохо относятся и что мы должны дать ему другой статус, он должен к нам обратиться».

Бивол хочет выступать, поэтому его менеджер Вадим Корнилов ищет компромисс: «Это не проблема. Если Боб Арум не будет продвигать этот поединок, то с кем подерется Бетербиев? Я вообще не вижу в этом проблемы. Считаю, что это просто политика, которая не имеет ничего общего с поединком. У Дмитрия кыргызские корни. Он родился в Кыргызстане, у него есть кыргызский паспорт».

Бетербиев больше 10 лет живет в Канаде и с 2022-го дерется под ее флагом. Но подчеркивает, что остается российским боксером

У Бетербиева меньше проблем с гражданством – с 2022-го он выступает за Канаду (впервые вышел против Джо Смита-младшего в июне 2022-го). На тот момент Бетербиев больше 10 лет жил в Канаде и имел вид на жительство. Но выступать за страну его заставил промоутер Боб Арум:

«Получалось так, что из-за отсутствия канадского гражданства у меня возникали определенные проблемы и я подводил всю команду. Я поговорил с руководством Чеченской Республики и Федерации бокса России, все меня поддержали.

А если бы они сказали, что не надо этого делать, то моего боя со Смитом-младшим, который принес чемпионский пояс мне и России, просто не было бы. Потому что мне четко сказали, что если у меня не будет гражданства Канады, то этого боя никогда не будет. И я был вынужден это сделать».

Бетербиев переехал в Канаду в 2013-м, где и начал профессиональную карьеру. Но часто подчеркивал, что после карьеры хочет вернуться в Россию – он почетный житель Грозного и дружит с Рамзаном Кадыровым. В 2024-м Бетербиев признался, что с Канадой его не связывает ничего, кроме бокса.

Из-за смены гражданства Бетербиев столкнулся с хейтом в соцсетях. Его раздражает реакция российских болельщиков, которые его критикуют:

«Я всегда представлял российский флаг, но мера выходить в ринг под флагом Канады была вынужденной. Меня просто могли закрыть, лишить поясов. Меня больше всего задевает и раздражает, что я много лет выступал за сборную России: выступал на двух Олимпиадах, выигрывал мир, Европу, два раза выигрывал Кубок мира, но это забывают и говорят, что я выхожу с канадским флагом. Это все перечеркивают одним махом».

Но глава WBC Сулейман приводит Бетербиева в пример: «Мы много раз ему говорили, что нужно было сделать в прошлом и что делать сейчас. Надо поступить как Бетербиев, который доказал, что много лет живет в Канаде. Его дети – тоже канадцы, у всех есть нужный паспорт.

Всякий раз, когда меня спрашивают о бое между ними, я испытываю боль, ведь у меня много друзей из России. Это не наша личная позиция, жаль, что это кого-то задевает. Сейчас это коснулось Бивола, потому что он россиянин, но в целом ничего личного. Он просто жертва в этой ситуации».

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Richard Pelham