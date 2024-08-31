Бивол − о бое с Бетербиевым: «У нас нет опции реванша»
Дмитрий Бивол заявил, что в контракте на бой с Артуром Бетербиевым нет пункта о реванше
«Опция реванша? Честно говоря, я не знаю. [Спрашивает менеджера, есть ли пункт о реванше] Нет, у нас нет этой опции. Честно говоря, я не думаю о реванше. Все мои мысли только о предстоящем поединке», − сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, который 12 октября подерется с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира.
Бивол − о прогнозе Джонса на бой с Бетербиевым: «Это очень важно для меня, Рой − один из моих идолов»
Бивол − о подготовке к Бетербиеву: «Работаю над джебом, движением и выносливостью»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Social
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости