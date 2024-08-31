Бивол − о бое с Бетербиевым: «У нас нет опции реванша»

Дмитрий Бивол заявил, что в контракте на бой с Артуром Бетербиевым нет пункта о реванше

«Опция реванша? Честно говоря, я не знаю. [Спрашивает менеджера, есть ли пункт о реванше] Нет, у нас нет этой опции. Честно говоря, я не думаю о реванше. Все мои мысли только о предстоящем поединке», − сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол , который 12 октября подерется с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира.

Бивол − о прогнозе Джонса на бой с Бетербиевым: «Это очень важно для меня, Рой − один из моих идолов»

Бивол − о подготовке к Бетербиеву: «Работаю над джебом, движением и выносливостью»