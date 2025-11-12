Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»

Валуев: Слава богу, что МОК собирается запретить трансгендерам выступать на ОИ.

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев оценила новость о возможном запрете на участие трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

Ранее об этом сообщила газета The Times.

– И слава богу, что МОК собирается так сделать. Нечего трансгендерам делать на Олимпийских играх. Не знаю, что повлияло на МОК. Подобных случаев, помимо Иман Хелиф, было и раньше достаточно, просто их не освещали так широко в прессе.

– Как теперь быть трансгендерам*? Отдельные соревнования для них?

– Зачем? Их не так много, чтобы еще отдельные соревнования для них устраивать, – сказал Валуев.