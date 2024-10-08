Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

Фиксируем масштаб.

Главное событие года в боксе: 12 октября в Саудовской Аравии состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом . Противостояние двух непобежденных боксеров из России.

• Последний абсолютный чемпион мира в полутяжелом дивизионе – Рой Джонс, который оставался им до марта-2003, пока не поднялся в весе и не освободил титул. Но Джонс владел только тремя главными поясами – WBC, WBA и IBF.

• У России никогда не было абсолютного чемпиона мира по боксу, если не считать Константина Цзю, который выступал за Австралию, где и тренировался. Если все же считать Цзю российским боксером, то он был абсолютом с тремя основными поясами, а не четырьмя.

• Бивол начал профессиональную карьеру в 2014 году, Бетербиев – в 2013-м. То есть оба не проигрывают по 10 лет.

• Бетербиев не просто выиграл 20 боев из 20, а сделал это досрочно. У Бивола только 52% досрочных побед.

• Суммарно они находятся в рейтинге P4P 164 недели (126 – у Бивола, 38 – у Бетербиева).

Интересно, что оба боксера не считают поединок принципиальным, хотя кто-то может лишиться нуля в поражениях. «Бой с Бетербиевым не принципиальный для меня. Просто у него есть то, что мне нужно», – сказал Бивол. «Нет. Для меня вообще нет принципиальных боев. Просто я хочу другой пояс», – ответил Бетербиев.

Два главных российских боксера подерутся не под флагом России. Как так?

Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше