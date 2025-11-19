Иэн Гэрри: «Махачев феноменален. Но есть очевидные пробелы с ударами, которыми я бы непременно воспользовался»

Иэн Гэрри оценил выступление Ислама Махачева против Джека Делла Маддалены.

«Ислам феноменален. Он выглядел намного увереннее в атаке против Джека. Его спокойствие и самообладание на высоте. Но, если вы посмотрите на его удары, то увидите очевидные пробелы, которыми я бы непременно воспользовался. Но когда он хватает тебя за ногу, то становится лучшим в мире.

Он не делает глупостей, всегда поступает правильно и представляет опасную угрозу для соперника. Мне все это безразлично. Я умный, ловко бегаю, непобедим против левшей. Я просто невероятно быстр. Он никогда не видел никого быстрее меня. Я самый быстрый в мире», – сказал Иэн Гэрри .

На UFC 322 Махачев победил Маддалену единогласным решением судей и стал чемпионом в полусреднем весе.

