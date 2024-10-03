Цзю и Поветкин против боя Бивола и Бетербиева. Ну нет – в российском боксе не будет ничего лучше

Вот четыре причины.

12 октября в Саудовской Аравии Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подерутся за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе. Два непобедимых чемпиона из России встретятся, чтобы определить лучшего. Но не для всех такая афиша – позитив.

Бывший абсолютный чемпион Костя Цзю расстроен , что на ринге встретятся два россиянина. «Не хочу делать ставки на этот бой. У нас будет только один чемпион, а не два, к сожалению. Понятное дело, будет классный бой, но у меня даже нет желания его видеть. Немного этим расстроен».

Ранее Цзю так комментировал потенциальный бой Бивола и Бетербиева: «Конечно, я не сторонник подобных поединков. Я никогда не хотел, чтобы они делили между собой пирог. У нас есть два классных бойца, пускай они оба будут нашими. А так в любом случае получается некий раздел».

Вот еще одна цитата Цзю: «Я не хочу этого боя. Артур и Дмитрий должны [продолжать] бить всех иностранных боксеров, а не встречаться между собой».

С ним согласен Александр Поветкин: «Я бы не хотел этот бой, потому что дерутся два российских боксера. Сначала надо перебить иностранцев, а потом встречаться друг с другом».

С одной стороны, такая позиция Цзю и Поветкина понятна: соотечественники выходят друг на друга, российских чемпионов становится меньше. Но этот бой должен состояться – и вот причины.

В профессиональном боксе выступают за себя, а не страну

Профессиональный бокс – это не Олимпиада, где спортсмены выступают за страну. Здесь каждый боксирует ради личных достижений и мечтает стать первым, кто бы ни стоял в углу напротив. Дмитрий Бивол уже давно говорит, что хочет боксировать только за пояса, а тремя оставшимися уже давно владеет Артур Бетербиев.

Сами Бетербиев и Бивол вряд ли расстроены, что боксировать за абсолюта придется с соотечественником. Наоборот, это должно подогревать соперничество, учитывая обширные достижения обоих по любителям в России. У Бивола 95% побед за любительскую карьеру, но он так и не стал лидером сборной. А Бетербиев пять лет подряд был первым номером, причем сразу в двух весовых.

Бой между лучшими бойцами одной категории обязан состояться

Бивол и Бетербиев с отрывом лучшие бойцы в полутяжелой категории. Ситуация с поясами это подтверждает. Конечно, можно еще долго побеждать претендентов и не замечать друг друга, но сама логика спорта сводит лучших с лучшими.

Этот бой назрел уже пару лет назад, а сейчас в полутяжелом весе просто не осталось более интригующих противостояний. На двоих Бивол и Бетербиев победили всех топовых конкурентов: Александра Гвоздика, Джо Смита, Сауля Альвареса, Хильберто Рамиреса и Каллума Смита.

Так что этот бой важен не только для России, но и для фанатов бокса в мире. Не провести его – все равно что остаться без боев Мохаммеда Али и Джорджа Формана или Рэя Леонарда и Томаса Хернса. История такого не прощает.

Россия получит первого абсолютного чемпиона

К вопросу о поясах: да, после этого поединка в боксе станет на одного российского чемпиона меньше. Зато в России появится первый абсолютный чемпион – и это историческое событие. Сам Костя Цзю уже становился абсолютом в первом полусреднем весе, но тогда выступал под австралийским флагом.

Из россиян ближе других к этому достижению подходил Сергей Ковалев, который держал три пояса, но так и не добился боя с Адонисом Стивенсоном за четвертый. Зато победитель пары Бетербиев-Бивол точно впишет себя в историю. И что может сильнее укрепить статус отечественного бокса, чем абсолютное чемпионство, разыгранное между двумя россиянами?

Это нормально, когда соотечественники боксируют за титул

Летом-2023 за абсолютное чемпионство в полусреднем весе боксировали Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс. Расстроились ли американские болельщики, что за титул дрались два боксера из США? Но это отдельная история, мировой центр профессионального бокса.

За титулы же друг с другом регулярно боксируют и представители других стран: мексиканцы, британцы, японцы. Вместо огорчения болельщиков – гордость. Британские болельщики вообще видят в потенциальном бою в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа домашнее дерби.

Да, у России не так много чемпионов, как в перечисленных странах, но высокий уровень любительского бокса. Возможно, нам не стоит так оберегать титулы каждого чемпиона, а гордиться, что двое россиян встречаются на вершине мирового бокса. Ведь это еще и закономерный результат работы многих отечественных специалистов, как Николай Исаев и Нурипаша Талибов.

Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!

Фото: Gettyimages.ru /James Chance, Richard Pelham, Francois Nel, Julian Finney; РИА Новости /Владимир Трефилов