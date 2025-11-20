Вечер бокса в Эр-Рияде: Бенавидес – Ярд, Норман – Хейни и другие бои

22 ноября в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, который возглавит титульный бой в полутяжелом весе за пояс WBC между Давидом Бенавидесом и Энтони Ярдом .

Главные бои турнира :

● Давид Бенавидес (30-0) – Энтони Ярд (27-3);

● Брайан Норман (28-0) – Дэвин Хейни (32-0);

● Джесси Родригес (22-0) – Фернандо Мартинес (18-0);

● Абдула Мэйсон (19-0) – Сэм Нокс (23-1);

● Вито Миелницкий-младший (21-1-1) – Самуэль Нмома (21-0).

Официальной трансляции в России не будет, посмотреть турнир можно на DAZN. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Один получил титульник после огнестрела, второй – потерял пояс из-за кокаина. Братья Бенавидес вас удивят