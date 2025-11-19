Махачев – о возвращении на первое место P4P: «Люблю, когда все на своих местах»
Ислам Махачев оценил возвращение на первое место в рейтинге P4P.
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев прокомментировал возвращение на первое место в рейтинге P4P.
«Немного перфекционист – люблю, когда все на своих местах», – написал в соцсетях Ислам Махачев.
На UFC 322 Махачев единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену, а после этого сместил с первой строчки P4P Илию Топурию.
Махачев сделал шаг в вечность – пояс во втором дивизионе и самая длинная победная серия в UFC!
Илия Топурия
Майкл Моралес
Карлос Пратес
Камару Усман
Шавкат Рахмонов
Кто-то другой
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Ислама Махачева
