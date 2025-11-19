Арман Царукян: «Топурия должен драться со мной. Мой бой с Хукером определит ситуацию с титулом в легком весе»
Арман Царукян считает, что должен драться за титул в случае победы над Дэном Хукером.
Боец легкого веса UFC Арман Царукян уверен, что получит титульный бой против чемпиона Илии Топурии в случае победы над Дэном Хукером.
«Я уверен в этом. Безусловно, мы будем готовы к любому решению. Но других претендентов на данный момент нет. Илия Топурия должен будет драться со мной. И мой бой определит ситуацию с титулом в легком весе», – сказал Арман Царукян.
22 ноября Царукян и Хукер проведут бой на турнире UFC в Катаре. Царукян идет на серии из четырех побед, Хукер выиграл три последних боя.
