Арман Царукян: «Топурия должен драться со мной. Мой бой с Хукером определит ситуацию с титулом в легком весе»

Арман Царукян считает, что должен драться за титул в случае победы над Дэном Хукером.

Боец легкого веса UFC Арман Царукян уверен, что получит титульный бой против чемпиона Илии Топурии в случае победы над Дэном Хукером .

«Я уверен в этом. Безусловно, мы будем готовы к любому решению. Но других претендентов на данный момент нет. Илия Топурия должен будет драться со мной. И мой бой определит ситуацию с титулом в легком весе», – сказал Арман Царукян.

22 ноября Царукян и Хукер проведут бой на турнире UFC в Катаре. Царукян идет на серии из четырех побед, Хукер выиграл три последних боя.

