Турки Аль эш-Шейх: «Сделаю все, чтобы организовать реванш Бивола и Бетербиева. Потом хочу увидеть бой победителя с Бенавидесом»
Турки Аль эш-Шейх хочет, чтобы Бетербиев и Бивол провели два поединка
«Я хочу увидеть итог боя Бетербиев – Бивол, после чего сделаю все возможное, чтобы организовать реванш.
Есть много бойцов, которые достойны подраться с победителем. Давид Бенавидес – один из них. Хочу увидеть этот бой», – заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
Напомним, бой Бивола и Бетербиева состоится 12 октября.
Турки Аль эш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций боксерских турниров: «Цена высокая, поэтому люди выбирают нелегальный просмотр. Мы снизим цены на бой Бивол – Бетербиев»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TalkSPORT
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