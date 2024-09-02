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  • Турки Аль эш-Шейх: «Сделаю все, чтобы организовать реванш Бивола и Бетербиева. Потом хочу увидеть бой победителя с Бенавидесом»
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Турки Аль эш-Шейх: «Сделаю все, чтобы организовать реванш Бивола и Бетербиева. Потом хочу увидеть бой победителя с Бенавидесом»

Турки Аль эш-Шейх хочет, чтобы Бетербиев и Бивол провели два поединка

«Я хочу увидеть итог боя БетербиевБивол, после чего сделаю все возможное, чтобы организовать реванш.

Есть много бойцов, которые достойны подраться с победителем. Давид Бенавидес – один из них. Хочу увидеть этот бой», – заявил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.

Напомним, бой Бивола и Бетербиева состоится 12 октября.

Турки Аль эш-Шейх хочет снизить стоимость PPV-трансляций боксерских турниров: «Цена высокая, поэтому люди выбирают нелегальный просмотр. Мы снизим цены на бой Бивол – Бетербиев»

Бивол − о бое с Бетербиевым: «У нас нет опции реванша»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: TalkSPORT
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
logoбокс
logoДавид Бенавидес
Бивол - Бетербиев
Турки Аль эш-Шейх
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