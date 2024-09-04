Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!

Всем привет ! 12 октября в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, который возглавит бой в полутяжелом весе за абсолютное чемпионство между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Бивол (владеет поясом WBA) и Бетербиев (владеет поясами WBC, WBO и IBF) должны были встретиться еще 1 июня, но Бетербиев снялся из-за травмы мениска. В итоге Бивол подрался с Маликом Зинадом и впервые с 2018 года победил нокаутом.

Противостояние техники и силы, 43 победы на двоих и ни одного поражения – уже скоро определится первый абсолютный чемпион среди полутяжей из России, хотя сами боксеры не считают противостояние принципиальным. Бивол выиграл 23 поединка из 23 (12 – нокаутом), Бетербиев – 20 из 20 (все – нокаутом). Кто лишится нолика?

Руководитель государственного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх уже хочет организовать реванш, а перед этим провести бой победителя с Давидом Бенавидесом.

Кто еще подерется в Эр-Рияде?

• Дмитрий Бивол – Артур Бетербиев

• Шакур Стивенсон – Джо Кордина

• Крис Юбэнк – Камил Шеремета

• Фабио Уордли – Фрейзер Кларк

• Джей Опетая – Джек Мэсси

Sports проведет онлайн-трансляцию турнира!