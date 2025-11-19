Бадаев – о возможном поединке Махачева и Топурии: «Это будет односторонний бой»

Асланбек Бадаев считает, что Ислам Махачев победит Илию Топурию.

Вице-президент ACA Асланбек Махачев оценил шансы Ислама Махачева и Илии Топурии в их потенциальном поединке.

«Ислам после набора массы и целенаправленной работы по переходу в 77 кг многое потеряет, если снова вернется в легкий вес. Ему будет тяжелее спуститься, это может для него нехорошо закончиться. Игра с весами до хорошего не доводит.

Думаю, Ислам окончательно перешел в полусредний вес. Бой Махачев – Топурия состоится, только если Илия поднимется наверх. Думаю, он сам в этом заинтересован, поскольку это шанс стать чемпионом в трех категориях. Этого в UFC еще никто не делал.

Не вижу ничего, за счет чего Топурия может победить Махачева. Даже шанс победить одним ударом был выше в легком весе. В 77 кг Ислам слишком крупный, а Топурия замедлится. Не думаю, что это будет конкурентный поединок. Это будет громкий бой и событие, но в плане конкуренции это будет односторонний бой в пользу Ислама», – сказал Асланбек Бадаев.

На UFC 322 Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом полусреднего дивизиона. Топурия владеет поясом в легком весе.

С кем дальше драться Махачеву?