Никита Крылов подерется с Модестасом Букаускасом на UFC 324

Бой в полутяжелом весе между Никитой Крыловым и Модестасом Букаускас планируется на UFC 324, который пройдет 24 января в Лас-Вегасе.

В 2025 году Крылов провел два боя: проиграл Доминику Рейесу и Богдану Гуськову, оба поединка завершились нокаутом в первом раунде.

