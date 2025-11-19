Никита Крылов подерется с Модестасом Букаускасом на UFC 324
Бой в полутяжелом весе между Никитой Крыловым и Модестасом Букаускас планируется на UFC 324, который пройдет 24 января в Лас-Вегасе.
В 2025 году Крылов провел два боя: проиграл Доминику Рейесу и Богдану Гуськову, оба поединка завершились нокаутом в первом раунде.
«Реабилитация стоила от 1 до 2 млн». Боец UFC из России не дрался два года и чуть не закончил карьеру
