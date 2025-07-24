Умер Халк Хоган. Ему был 71 год

Легенда рестлинга Халк Хоган умер на 72-м году жизни.

Халк Хоган умер после остановки сердца у себя дома во Флориде.

Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году. В 1983 году американец подписал контракт с WWE, в 2005-м он попал в Зал Славы WWE.

Халк Хоган получил эпизодическую роль в «Рокки 3» и сыграл в фильмах «Все захваты разрешены», «Коммандо из пригорода» и «Мистер няня». Он также появился в сериалах «Спасатели Малибу» и «Команда «А».

Хоган в 1994 году создал собственный сериал под названием «Гром в раю».