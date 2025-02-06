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Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»

Усман Нурмагомедов встретился со Златаном Ибрагимовичем в Милане.

«Поздравляю «Милан» с блестящей победой! Фантастическая игра», − подписал фото чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

«Милан» обыграл «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии, голы в составе победителей забили Тэмми Абрахам (дубль) и Жоау Феликс.

Пора понять: Умар и Усман – не Хабиб. Сравнения только вредят

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
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logoУсман Нурмагомедов
logoКубок Италии
logoЗлатан Ибрагимович
легкий вес (MMA)
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