Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»

Усман Нурмагомедов встретился со Златаном Ибрагимовичем в Милане.

«Поздравляю «Милан» с блестящей победой! Фантастическая игра», − подписал фото чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов .

«Милан» обыграл «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии, голы в составе победителей забили Тэмми Абрахам (дубль) и Жоау Феликс.

Пора понять: Умар и Усман – не Хабиб. Сравнения только вредят