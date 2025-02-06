Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
Усман Нурмагомедов встретился со Златаном Ибрагимовичем в Милане.
«Поздравляю «Милан» с блестящей победой! Фантастическая игра», − подписал фото чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.
«Милан» обыграл «Рому» в четвертьфинале Кубка Италии, голы в составе победителей забили Тэмми Абрахам (дубль) и Жоау Феликс.
Пора понять: Умар и Усман – не Хабиб. Сравнения только вредят
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем