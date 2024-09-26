«Колесо с железкой отвалилось на ходу – и на встречку. Машину разнесло». Бетербиев в 16 лет потерял отца

Из-за этого чуть не ушел из бокса.

12 октября в Саудовской Аравии Артур Бетербиев проведет главный бой в карьере – подерется с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

Но самое сложное испытание в жизни он пережил, когда еще был подростком.

Отцу Бетербиева не нравилось, что сын занимается боксом – хотел, чтобы он поступил в университет. Но смягчился после бронзы на ЧМ среди кадетов

Бетербиев рос в семье с тремя старшими братьями, которые сами занимались боксом. Но сначала пробовался в борьбе, откуда его выгнали за плохое поведение – мешали постоянные конфликты со сверстниками. Проблемы остались, когда Бетербиев зашел в бокс: сначала просился на тренировки к братьям, которые его не брали, а потом постоянно вылетал из секции.

«Однажды они [братья] меня взяли и сразу захотели протестировать. Я вообще боксом никогда не занимался, только на улице дрался. И поставили меня с боксером. Кажется, им не понравилось, как я подрался, и после этого они меня долго не брали в секцию. Потом я потихоньку начал опять ходить на бокс».

Осесть в боксе помог старший брат Абакар, который позже стал заслуженным тренером России. Именно он тренировал младшего брата и тушил его вспыльчивость. Один из первых тренеров Бетербиева Гайдар Ибрагимов вспоминал :

«Артур всегда был хулиганистым. Мог и на улице подраться. Из-за этого Абакар всегда с ним рядом был, мы ездили на соревнования, Абакар в этом плане его контролировал. Мог подраться, даже если его кто-то нечаянно заденет плечом. Мог повернуться, даже из-за этого подраться. Из-за каждой мелочи».

Бетербиев никогда не думал о большой профессиональной карьере, но увиденная с родителями по телевизору Олимпиада-2000 вдохновила: «Там выступал наш парень от России, он устал в конце. Я еще помню, папе с мамой говорю: «Если бы я до Олимпиады дошел, то не устал бы! Так и сказал!»

Отец Бетербиева всегда выступал против занятий сына боксом и хотел, чтобы тот поступил в университет, а маме не нравилась жестокость спорта: «Когда уже занялся боксом, бывало, что кого-то побил, у того кровь из носа шла, а мама ругалась: «Ты почему его так сильно побил?»

Бетербиев учился в общеобразовательной школе и параллельно занимался боксом – одинаково успешно успевать везде не получалось: «Бывало, на 20 дней уеду на сборы, соревнования – я же по-любому отстаю от программы. И он [отец] очень плохо к этому относился».

Все изменилось, когда Бетербиев стал призером на первенстве мира среди кадетов в Баку в 2001 году – взял бронзу. Перед поездкой родители дали ему $200 из сбережений на форму. Дома его встретили как чемпиона, что смягчило категоричность отца: «Можно сказать, получил его благословение. К нам приходили гости, рассматривали медаль – и отец поймал удовольствие».

Бетербиев-старший увидел первый большой успех сына в боксе, а через пять дней погиб, попав в автокатастрофу.

Врачи пытались спасти отца Бетербиева и ампутировали ему ногу – через несколько часов после аварии он умер от потери крови

Детство Бетербиева прошло в Дагестане: мама работала медсестрой, отец – водителем маршрутки (ездил на РАФ-2203). Когда случилась авария, 16-летний Бетербиев был дома: «Пришел человек, назвал его имя: «Такой здесь живет?» – «Да» – «Он в больнице, попал в аварию». Мы сразу кинулись туда. Отец боролся за жизнь до половины восьмого вечера [авария произошла в 12 дня]».

По воспоминаниям Бетербиева, человек, из-за которого случилась авария, пьяным сел в неисправную машину: «Родители уговаривали: «Не надо!» Он все равно выехал – и устроил вот такое. У него была не легковушка. Что-то больше обычного автобуса, с мазовскими колесами. Заднее колесо с железкой вместе отвалилось на ходу – и на встречку. А там мой отец. Нашу машину разнесло».

Когда Бетербиев-старший увидел летящее колесо, то вывернул руль и принял удар на себя: «Ему зажало ноги. Много времени было упущено – никто из попутных машин не хотел везти в больницу окровавленного человека. Боялись, что запачкает».

Пока отца Бетербиева везли в больницу, он находился в сознании. Врачи пытались спасти ему жизнь и для этого ампутировали ногу: «Помню, я эту ногу, обмотанную в целлофан, нес в машину. Чтоб отвезти домой». Ампутация не помогла – Бетербиев-старший умер от потери крови.

«Просыпался каждое утро, думал: «Как там отец с матерью?» А секунду спустя доходило: отца-то у меня больше нет...»

После смерти отца Бетербиев хотел уйти из бокса: «Тяжелое время. Мы остались без кормильца. И без древнего «рафика», который нас держал на плаву». Вылезти из депрессии помогло приглашение в Москву в училище олимпийского резерва: «Мать настояла, чтобы поехал. Немножко меня это вытянуло. Но просыпался каждое утро, думал: «Как там отец с матерью?» А секунду спустя доходило: отца-то у меня больше нет...»

В итоге Бетербиев не бросил бокс и быстро пробился наверх: «Раз отец меня поддержал – значит, он хотел видеть меня на ринге». Уже в 18 лет Бетербиев стал мастером спорта, в 19 – мастером спорта международного класса, а в 21 – заслуженным мастером спорта.

Но такой подъем чуть не испортила ошибка врачей, когда Бетербиев только приехал в Москву: «Меня, как и всех спортсменов училища, начали обследовать врачи и обнаружили один очень неприятный диагноз, с которым профессионально заниматься спортом нельзя.

Пришлось лечь в больницу к 70-80-летним старикам, проходить дополнительные обследования и лечение. Я очень переживал, что вот так закончится моя жизнь в боксе. А вдобавок к этому мне пришлось пройти все эти переживания абсолютно одному – я не хотел расстраивать маму, родных, поэтому ничего им не сказал. И просто надеялся на лучшее.

Через 10 дней лечения меня обследовали еще раз. И оказалось, что никакой болезни нет. Это была ошибка! То ли анализы перепутали, то ли еще что-то – не важно, важно то, что я вернулся к тренировкам. Но эти 10 дней навсегда остались в моей памяти и я понял, что точно не брошу спорт, пока могу тренироваться».

Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным и считает домом Россию

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, James Chance; instagram.com/arturbeterbiev ; скрин из телеграм-канала «Ушатайка»