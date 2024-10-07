Бивол против Бетербиева – в чем шансы и сила каждого?

Готовимся к мегабою.

12 октября в Эр-Рияде состоится бой за абсолютное чемпионство в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым – важнейшее противостояние для российских болельщиков.

В чем слабости и сила чемпионов?

Бивол вернется к дистанционному боксу, а Бетербиев будет резать углы и работать по корпусу

Нас ждет самое увлекательное противостояние стилей последних лет: техничный контрпанчер, который методично отбивает у соперников желание сопротивляться, против мощнейшего панчера, который не отступает и всегда добивается нокаута.

Ни один из 20 противников Бетербиева в профессионалах не достоял до финального гонга. На это способен только боксер высочайшего класса, который сможет все 12 раундов кружить по рингу, доставать его с дальней дистанции и не просесть физически. Бивол – тот самый вариант.

В последнем поединке против Малика Зинада казалось, что Бивол пренебрегает привычным стилем. Он меньше подключал ноги, больше шел вперед и старался плотнее вкладываться в удары.

Тренер Геннадий Машьянов позже признал : «Цели ставились досрочно закончить бой, и Дима выполнил задачу. Если до этого я не ставил ему таких целей, здесь конкретно была задача нанести жесткий удар, чтобы потрясти оппонента, а потом его не отпустить».

Вероятно, нокаут был нужен, чтобы сохранить интерес международной аудитории. Из-за этого работа Бивола казалась не такой четкой, как обычно: в погоне за нокаутом он много бил по площадям и нередко пропускал чистые удары навстречу.

Против Бетербиева этот подход точно не сработает – соперники, которые шли с ним в размены, быстро оказывались на настиле. Достаточно вспомнить январский бой против Каллума Смита.

В предстоящем поединке Бивол вернется к знакомому боксу: будет проваливать противника и наказывать контратаками, активно задействуя ноги. В подобном стиле с Бетербиевым боксировал Александр Гвоздик, который даже вел на двух судейских карточках, когда бой завершился остановкой.

Бетербиев резко заходил на среднюю дистанцию и обрабатывал корпус Гвоздика, благодаря чему замедлил соперника, а затем и финишировал. Биволу важно уберечь от атак противника не только голову, но и туловище, чтобы не просесть физически к концу боя.

Бой Бивола и Бетербиева – в первую очередь поединок ног

О работе ног и технике Бетербиева говорят чрезвычайно мало, фокусируясь только на его мощи. Но именно ноги позволяют ему так успешно рвать дистанцию и запирать соперников у канатов.

«Знаете, он даже не будет выбрасывать много ударов на протяжении двух-трех раундов, а люди все равно просто выдыхаются, потому что он прямо перед вашим лицом и не перестает наступать. Просто его присутствие, его давление», – так описывал опыт боя с Бетербиевым Радивое Калайджич.

Оружие Бетербиева – не только силовые удары, но и быстрые джебы на подскоке. Невероятные показатели по точным джебам от боксера, которого принято считать чистым панчером: 48 против 24 – с Гвоздиком, 95 против 28 – с Каллумом Смитом.

Благодаря джебу доминирует и Бивол: 46 попаданий против 10 – с Саулем Альваресом, 64 против 38 – с Хильберто Рамиресом. Очевидно, что исход поединка с Бетербиевым решит не только ударная мощь, но и кто пересилит в поединке джебов и работе ног – кто будет диктовать географию поединка. «Чья работа на ногах будет предпочтительнее, успешнее, от того и будет зависеть результат», – отмечал Геннадий Машьянов.

При всем мастерстве передвижения Бивола иногда он застывает у канатов и прячется за глухим блоком. Против Альвареса он пропустил самые тяжелые удары именно в таком положении – уперевшись спиной в канаты. Против Бетербиева такие ситуации губительны.

Еще одно оружие Бетербиева, которого стоит опасаться Биволу – правый оверхенд. Бетербиев выбрасывает его в височную область одновременно с джебом противника – так он несколько раз подряд уронил Джо Смита.

Сам Бивол уже пропускал такой тяжелый удар – как раз от Смита. В конце 10-го раунда Смит донес правый оверхенд одновременно с гонгом и мощно попал. Бивол возвращался в угол на нетвердых ногах.

Эксперты говорят о травмах Бетербиева, но он уверяет, что восстановился на 100%

Другой немаловажный фактор – возраст и травматичность Бетербиева. В мае-2024, за месяц до первоначальной даты поединка с Биволом, Бетербиев травмировал мениск и перенес операцию на колене.

Бывший чемпион по версии WBC Григорий Дрозд отмечал : «Последние годы у Артура были постоянные переносы. Это говорит о том, что сказывается возраст. Организм по-другому реагирует на нагрузки. Это сигналы, звоночки. Мениск – костыли и операция, серьезная история».

Но уже в конце июня Бетербиев вернулся к тренировкам, а в сентябре заверил, что полностью восстановился от травмы. Но выдержит ли почти 40-летний организм тяжелейший бой в карьере после такого короткого восстановления – вопрос.

«Я не думаю об этом, потому что это нехорошие мысли. Думаю только о том, что он восстановился на 100%, чувствует себя хорошо и будет в лучшей форме. Это заставляет меня быть сфокусированным», – говорил Бивол.

Несмотря на частые травмы, Бетербиев не демонстрирует признаков старения на ринге. Возможно, он стал чуть больше экономить силы, боксировать расчетливее. Но в боях с идущими в размен Каллумом Смитом и Энтони Ярдом это работало только в плюс.

На вопрос, боится ли он проиграть, Бетербиев ответил: «Почему я должен бояться? Я даже не считаю себя хорошим боксером. Пока что. Даже Мохаммед Али проигрывал бои. И в этом не было проблемы. А ведь Али – величайший боксер в истории».

Оба чемпиона привычно немногословны на пресс-конференциях, не раскрывают планов на бой и с уважением отзываются друг о друге. Оба всю жизнь шли к тому, чтобы завоевать четыре пояса в полутяжелом весе – и теперь в шаге от этого.

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Mathieu Belanger, James Chance