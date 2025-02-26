Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
Белал Мухаммад и Валентина Шевченко посетили матч Национальной хоккейной лиги.
«Чемпионы. Белал и Валентина посетили игру «Канадиенс» в «Белл-Центре», − написано в посте «Монреаля» в соцсетях.
В ночь на 26 февраля «Монреаль» разгромил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0, команда идет на 12-м месте в Восточной конференции в пяти очках от зоны плей-офф.
11 мая на арене «Монреаля» «Белл-центр» состоится турнир UFC 315, который возглавят Белал Мухаммад и Валентина Шевченко: чемпион в полусреднем весе подерется с Джеком Делла Маддаленой, а чемпионка наилегчайшего дивизиона − с Манон Фьоро.
Валентина Шевченко – о карьере тренера: «В данный момент не хочу близко касаться этого»
Шевченко – о питании: «Ем все, но по внутреннему ощущению. Если чувствую, что набираю, то перестаю есть после пяти»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм «Монреаль Канадиенс»
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