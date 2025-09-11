Васильев о словах Родченкова: «В журнале «Ералаш» он со своими заявлениями будет очень востребован. Надо просто не слушать эти глупости»

Васильев заявил, что Родченков пытается напомнить о себе и заработать денег.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в книге «Допинг. Запрещенные страницы», вышедшей в 2024 году, заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU ) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«Видно, у него закончились средства, ему надо как-то активизироваться и за деньги он продает всякую мерзость и ложь. Ничем другим я его заявления объяснить не могу.

Он что, боец за справедливость? Это же просто смешно. Я думаю, что в журнале «Ералаш» он со своими заявлениями будет очень востребован. Надо просто не слушать эти глупости, которые являются обычной попыткой обозначить себя и заработать денег», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев .

МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова