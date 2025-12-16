Жюстин Брезаз-Буше: «Мне нужно сохранять хладнокровие, критически оценивать ситуацию и улучшать результаты на следующих этапах»
Брезаз-Буше: мне нужно улучшать результаты на следующих этапах Кубка мира.
Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше поделилась ожиданиями от выступления на Кубке мира в Анси.
«Я понимала, что меня могут не выбрать. Это часть игры. Я знаю, на что способна. Я явно не оправдала ожиданий в трех из пяти гонок.
Мне нужно сохранять хладнокровие, критически оценивать ситуацию и улучшить свои результаты на следующих этапах.
Я сделаю все возможное. Я рада приехать в Ле-Гран-Борнан. Я собираюсь насладиться соревнованиями вместе со своей семьей. Здорово вернуться домой. Это позволит мне восстановить силы, а это немаловажно в декабре», — сказала Бразаз-Буше.
Этап Кубка мира в Анси пройдет с 18 по 21 декабря.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
