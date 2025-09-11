Дмитрий Свищев: «К заявлениям Родченкова уже никто не прислушивается. Откуда нам знать, что он вообще еще существует?»

Дмитрий Свищев сомневается в том, что Григорий Родченков еще жив.

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в книге «Допинг. Запрещенные страницы», вышедшей в 2024 году, заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS ) и Международный союз биатлонистов (IBU ) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«Имя Родченкова всплывает периодически, примерно раз в год. И если раньше это делалось, чтобы навредить российскому спорту, то сейчас уже к этим заявлениям никто не прислушивается. Захотелось славы и публичности, вот и все.

Кстати, откуда нам знать, что Родченков вообще еще существует? Мы же не видим его лица, не получаем доказательств того, что именно он делает какие-то заявления, пишет книги и прочее.

Сейчас идет работа по восстановлению статуса наших спортсменов на международном уровне. И подобные уже устаревшие заявления Родченкова в этом смысле выглядят просто блекло», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев .

МВД России повторно объявило в розыск Григория Родченкова