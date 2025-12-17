0

Кубок IBU. Сборные Норвегии, Франции, Германии пробегут смешанную эстафету и сингл-микст

На этапе Кубка IBU в Ленцерхайде пройдут смешанные эстафеты.

17 декабря на этапе Кубка IBU в Ленцерхайде пройдут смешанные эстафеты.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Смешанная эстафета

Начало – 12:45 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Ветле Паульсен, Каспер Калкенберг, Эмили Калкенберг, Сири Скар)

2. Франция (Эмильен Клод, Дамьен Леве, Вольдия Гальмас Полен, Селия Энафф)

3. Италия (Никола Романин, Дидье Бьоназ, Мартина Трабукки, Микела Каррара)

4. Германия (Роман Реес, Лукас Фрацшер, София Шнайдер, Ханна Кебингер)

5. Швеция (Мелкер Нордгрен, Филип Линдквист-Флеттен, Йоханна Нордквист, Йоханна Скоттхайм)

6. Австрия (Фредрик Мюльбахер, Магнус Оберхаузер, Лиза Осль, Вильма Анхаус)

7. Украина (Владимир Аксюта, Денис Насыко, Валерия Дмитренко, Надежда Белкина)

9. Чехия (Петр Гак, Якуб Штвртецки, Илона Плехачова, Катержина Павлу)

Сингл-микст

Начало – 16:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия (Сверре Дален Аспенес, Каролине Эрдал)

2. Франция (Антонен Гигонна, Жилонн Гигонна)

3. Италия (Марко Барале, Линда Цингерле)

4. Германия (Леонард Пфунд, Селина Кастль)

5. Швеция (Виктор Берглунд, Эмма Нильссон)

6. Австрия (Лукас Хаслингер, Тамара Штайнер)

7. Украина (Александр Пономаренко, Анна Кривонос)

8. Финляндия (Якко Ранта, Эрика Янкя)

9. Чехия (Томаш Микишка, Элишка Вацлавикова)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
