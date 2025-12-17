  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Александр Тихонов: «Главное событие российского спорта в 2025 году – победа Мельниковой на ЧМ по гимнастике»
0

Александр Тихонов: «Главное событие российского спорта в 2025 году – победа Мельниковой на ЧМ по гимнастике»

Тихонов назвал победу Мельниковой на ЧМ главным событием российского спорта.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил победу гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира-2025 в Джакарте. 

«Главное событие российского спорта в 2025 году – победа Мельниковой на ЧМ по гимнастике.

Борцы и футболисты не очень отличились, хоккей зато смотрю с удовольствием. Большая конкуренция среди клубов, это здорово.

В лыжных гонках огромный отрыв от остальных стран. Мы увидели это по выступлениям Коростелева и Непряевой. Здорово, что МОК разрешил молодежи выступать», – сказал Тихонов.

Лучший спортсмен России-2025. Большое голосование Спортса’‘

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
logoАлександр Тихонов
logoАнгелина Мельникова
спортивная гимнастика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова о лучшем российском спортсмене в 2025-м: «Овечкин установил рекорд, который не побьют многие годы. Из девочек – гимнастка Мельникова»
13 декабря, 13:42
Александр Медведев о лучших спортсменах России в 2025-м: «Овечкин и Мельникова – за выдающиеся достижения мирового значения»
10 декабря, 20:44
Валентина Родионенко: «Выдвижение Мельниковой на премию спортивной прессы – большая поддержка. Она заслуживает титула лучшей»
9 декабря, 11:12
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Главное ожидание от 2026 года – возвращение всех спортсменов во всех видах с гимном и флагом»
6 минут назад
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
сегодня, 06:07
Расписание третьего этапа Кубка IBU в Ленцерхайде
вчера, 05:56
Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
сегодня, 06:07
Александр Тихонов: «Главное разочарование 2025 года в спорте – биатлон. Нет яркой и молодой звезды, каким был я»
вчера, 15:04
Пройс, Вайдель, Кинк, Кайзер, Ритмюллер вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Анси
вчера, 13:52
Жюстин Брезаз-Буше: «Мне нужно сохранять хладнокровие, критически оценивать ситуацию и улучшать результаты на следующих этапах»
вчера, 09:44
CAS не получал апелляции белорусских биатлонистов к IBU на отстранение от международных соревнований
вчера, 09:03
Сливко, Сидоров и еще шесть российских биатлонистов подали апелляции в CAS вместе с СБР
вчера, 06:52
Боте, Симон, Брезаз-Буше, Перро, Фийон-Майе, Лежен, Жаклен вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси
15 декабря, 19:40
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Сборные Норвегии, Франции, Германии пробегут смешанную эстафету и сингл-микст
сегодня, 06:07
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Магнуссон идет первой, Виттоцци – 2-я, Киркеэйде – 3-я
14 декабря, 14:55
Кубок IBU. Боте одержала три победы на этапе в Риднау
14 декабря, 13:23
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
14 декабря, 12:58
Эдуард Латыпов: «Надеемся, Коростелев и Непряева вкатятся, адаптируются к высоте и на «Тур де Ски» покажут то, на что способны»
14 декабря, 11:10
Кубок IBU. Гигонна, Леве и Унтервегер одержали победы на этапе в Риднау
14 декабря, 10:52
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
13 декабря, 15:35
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 декабря, 15:32
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
13 декабря, 12:09