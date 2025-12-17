Александр Тихонов: «Главное событие российского спорта в 2025 году – победа Мельниковой на ЧМ по гимнастике»
Тихонов назвал победу Мельниковой на ЧМ главным событием российского спорта.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил победу гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира-2025 в Джакарте.
«Главное событие российского спорта в 2025 году – победа Мельниковой на ЧМ по гимнастике.
Борцы и футболисты не очень отличились, хоккей зато смотрю с удовольствием. Большая конкуренция среди клубов, это здорово.
В лыжных гонках огромный отрыв от остальных стран. Мы увидели это по выступлениям Коростелева и Непряевой. Здорово, что МОК разрешил молодежи выступать», – сказал Тихонов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости