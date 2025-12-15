1

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском

Опубликовано расписание третьего этапа Кубка Содружества в Чайковском.

С 19 по 21 декабря в Чайковском пройдет третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26

3-й этап

Чайковский

Расписание трансляций

19 декабря, пятница

9:00 – мужчины, спринт – Матч ТВ, Матч! Арена

11:30 – женщины, спринт – Матч ТВ

20 декабря, суббота

9:00 – мужчины, гонка преследования – Матч ТВ, Матч! Арена

11:00 – женщины, гонка преследования – Матч ТВ

21 декабря, воскресенье

9:00 – мужчины, масс-старт – Матч ТВ, Матч! Арена

11:30 – женщины, масс-старт – Матч ТВ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoКубок Содружества
телевидение
расписание турниров
