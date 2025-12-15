Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
Опубликовано расписание третьего этапа Кубка Содружества в Чайковском.
С 19 по 21 декабря в Чайковском пройдет третий этап Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2025/26
3-й этап
Чайковский
Расписание трансляций
19 декабря, пятница
9:00 – мужчины, спринт – Матч ТВ, Матч! Арена
11:30 – женщины, спринт – Матч ТВ
20 декабря, суббота
9:00 – мужчины, гонка преследования – Матч ТВ, Матч! Арена
11:00 – женщины, гонка преследования – Матч ТВ
21 декабря, воскресенье
9:00 – мужчины, масс-старт – Матч ТВ, Матч! Арена
11:30 – женщины, масс-старт – Матч ТВ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
