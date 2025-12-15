Опубликовано расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси.

С 18 по 21 декабря во французском Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2025/26 3-й этап Анси – Ле-Гран-Борнан, Франция Расписание гонок 18 декабря, четверг 16:15 – женщины, спринт 19 декабря, пятница 16:15 – мужчины, спринт 20 декабря, суббота 14:15 – женщины, гонка преследования 16:45 – мужчины, гонка преследования 21 декабря, воскресенье 14:15 – женщины, масс-старт 16:45 – мужчины, масс-старт ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko . Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2025/26