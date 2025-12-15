Расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
Опубликовано расписание третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси.
С 18 по 21 декабря во французском Анси пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
3-й этап
Анси – Ле-Гран-Борнан, Франция
Расписание гонок
18 декабря, четверг
16:15 – женщины, спринт
19 декабря, пятница
16:15 – мужчины, спринт
20 декабря, суббота
14:15 – женщины, гонка преследования
16:45 – мужчины, гонка преследования
21 декабря, воскресенье
14:15 – женщины, масс-старт
16:45 – мужчины, масс-старт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
