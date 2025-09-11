Светлана Журова: «Родченков пересказывает одни и те же истории собственного сочинения. Это уже набило оскомину людям, ничего нового и интересного там нет»

Светлана Журова заявила, что новые заявления Родченкова уже никому не интересны.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«Родченков пересказывает одни и те же истории собственного сочинения. Когда ему нужно внимание, он снова, а может уже и не он, выходит в публичное поле.

Тщеславие и желание получить внимание общественности заставляют его писать. Другое дело, что это уже набило оскомину людям, ничего нового и интересного там нет», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Журова.

