  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Григорий Родченков: «FIS и IBU в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов»
9

Григорий Родченков: «FIS и IBU в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов»

Григорий Родченков заявил, что IBU и FIS покрывали нарушения ведущих спортсменов.

Об этом бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков написал в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы», отрывок из которой приводит Sport24.

«В Сочи, помимо нас, своими темными делами занималась Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU). Поразительно, что они в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов, тщательно фильтруя и отбирая только те данные анализов крови, которые не портили графики и картинки, составляющие основную и наглядную часть биологического паспорта.

Чтобы нехорошая точка не упала в АДАМС (правда, и там были способы ее нейтрализовать), необходимо было вести мониторинг, предварительный контроль показателей крови, заодно давая ценную информацию самим спортсменам, как проводить схемы подготовки с минимальным риском. И в АДАМС поступали только рафинированные показатели.

Для предварительного тестирования обе федерации, FIS и IBU, привезли в Сочи свои приборы, те же самые Sysmex, и установили их где-то в горах, в районе Красной Поляны. На время Олимпийских игр WADA традиционно отстранялось, изображая независимых наблюдателей, а МОК допинговый контроль особо не волнует с 1999 года, когда создали WADA. Так что зимние федерации, все эти пройдохи из IBU, ISU и FIS, что хотели, то и творили.

Однако в Сочи их фокусы не прошли! Сначала нам позвонили из лыжной федерации – у них есть прибор, но реактивы и промывочные растворы для дезинфекции не пропустили через российскую таможню, забыли оформить документы, Россия вам не Евросоюз. Я ответил, что если вы хотите что-то делать в Сочи без согласования с WADA, то есть с Оливье Рабином, то я помогать вам не буду. Звоните ему и объясняйте, зачем вам понадобились анализы крови в Сочи. Если он одобрит, то я вам предоставлю все, что нужно для работы.

Потом позвонили биатлонисты, там была очень активная дама по имени Донателла, врач итальянской команды. Она запланировала провести в Сочи 450 анализов крови, привезла все необходимое для работы, но прибор не работал! Пожалуйста, везите ваши пробы ко мне, платите по счету, мы сделаем анализы и сбросим результаты в АДАМС.

Для Донателлы мы сделали 80 проб, но так оказалось, что проблемные пробы, где были ужасные показатели крови наших биатлонистов, были доставлены самым безобразным образом, и мы ждали, задержав анализ на сутки, пока привезут необходимые документы для внесения данных в ЛИМС и проведения анализа. Это было сделано с умыслом, чтобы результаты не попали в биологические паспорта спортсменов, потому что превышение времени, отпущенного на анализ, – это прекрасное обоснование для обнуления точек, высвечивающих нежелательные отклонения в показателях крови биатлонистов.

Это открылось через три года, когда началось расследование финансовых нарушений и коррупции в биатлоне, и оба основных персонажа, президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш, ушли в отставку. На очереди – расследования по FIS и ISU, они много дел наворотили с биологическими паспортами, и эти разбирательства будут тянуться годами. Самое невероятное, что у WADA не было доступа к данным анализов крови этих федераций! Десятый раз повторяю, что основной ошибкой WADA было доверие к международным федерациям, наивная вера в то, что они ведут борьбу с допингом», – написал Родченков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Николь Реш
logoWADA
logoISU
logoМОК
logoАндерс Бессеберг
logoдопинг
logoFIS
logoIBU
logoГригорий Родченков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Нуждов о китайских биатлонистах на Кубке МЛКБ: «Рассчитываем, что они приедут. Каждый год ведутся переговоры, мы продвинулись в этом вопросе»
сегодня, 10:07
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском
сегодня, 09:59
Лига клубного биатлона пройдет 22-23 ноября в Хантах, сообщил Нуждов: «Надеемся, в этом году к нам присоединится команда из Китая»
сегодня, 05:55
«Наши ожидания – это наши проблемы. Я думаю, что все останется как есть». Губерниев о предстоящем исполкоме МОК
6вчера, 13:13
Эрик Перро: «У меня хорошие шансы выиграть общий зачет Кубка мира. Это тот вызов, которого я с нетерпением жду»
98 сентября, 13:24
Магдалена Нойнер рассказала, что ее преследовал сталкер: «Я знала, что он был рядом с домом каждую ночь»
237 сентября, 16:15
Летний биатлон. Чемпионат Германии. Пройс и Штрелов выиграли гонки преследования, Хеттих-Вальц и Фрацшер – 2-е, Кастль и Наврат – 3-и
7 сентября, 16:00
Кубок Содружества. Общий зачет (жен). Наталия Шевченко лидирует, Халили – 2-я, Болдырева – 3-я, Миронова – 7-я, Смольская – 10-я
27 сентября, 15:37
Кубок Содружества. Общий зачет. Смольский и Поршнев идут в лидерах, Бажин – 3-й, Халили – 5-й, Латыпов – 6-й, Серохвостов – 14-й
7 сентября, 15:26
Дениз Херманн-Вик родила второго ребенка
27 сентября, 13:42
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28