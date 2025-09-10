Григорий Родченков: «FIS и IBU в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов»

Григорий Родченков заявил, что IBU и FIS покрывали нарушения ведущих спортсменов.

Об этом бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков написал в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы», отрывок из которой приводит Sport24.

«В Сочи, помимо нас, своими темными делами занималась Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU). Поразительно, что они в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов, тщательно фильтруя и отбирая только те данные анализов крови, которые не портили графики и картинки, составляющие основную и наглядную часть биологического паспорта.

Чтобы нехорошая точка не упала в АДАМС (правда, и там были способы ее нейтрализовать), необходимо было вести мониторинг, предварительный контроль показателей крови, заодно давая ценную информацию самим спортсменам, как проводить схемы подготовки с минимальным риском. И в АДАМС поступали только рафинированные показатели.

Для предварительного тестирования обе федерации, FIS и IBU, привезли в Сочи свои приборы, те же самые Sysmex, и установили их где-то в горах, в районе Красной Поляны. На время Олимпийских игр WADA традиционно отстранялось, изображая независимых наблюдателей, а МОК допинговый контроль особо не волнует с 1999 года, когда создали WADA. Так что зимние федерации, все эти пройдохи из IBU, ISU и FIS, что хотели, то и творили.

Однако в Сочи их фокусы не прошли! Сначала нам позвонили из лыжной федерации – у них есть прибор, но реактивы и промывочные растворы для дезинфекции не пропустили через российскую таможню, забыли оформить документы, Россия вам не Евросоюз. Я ответил, что если вы хотите что-то делать в Сочи без согласования с WADA, то есть с Оливье Рабином, то я помогать вам не буду. Звоните ему и объясняйте, зачем вам понадобились анализы крови в Сочи. Если он одобрит, то я вам предоставлю все, что нужно для работы.

Потом позвонили биатлонисты, там была очень активная дама по имени Донателла, врач итальянской команды. Она запланировала провести в Сочи 450 анализов крови, привезла все необходимое для работы, но прибор не работал! Пожалуйста, везите ваши пробы ко мне, платите по счету, мы сделаем анализы и сбросим результаты в АДАМС.

Для Донателлы мы сделали 80 проб, но так оказалось, что проблемные пробы, где были ужасные показатели крови наших биатлонистов, были доставлены самым безобразным образом, и мы ждали, задержав анализ на сутки, пока привезут необходимые документы для внесения данных в ЛИМС и проведения анализа. Это было сделано с умыслом, чтобы результаты не попали в биологические паспорта спортсменов, потому что превышение времени, отпущенного на анализ, – это прекрасное обоснование для обнуления точек, высвечивающих нежелательные отклонения в показателях крови биатлонистов.

Это открылось через три года, когда началось расследование финансовых нарушений и коррупции в биатлоне, и оба основных персонажа, президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь Николь Реш, ушли в отставку. На очереди – расследования по FIS и ISU, они много дел наворотили с биологическими паспортами, и эти разбирательства будут тянуться годами. Самое невероятное, что у WADA не было доступа к данным анализов крови этих федераций! Десятый раз повторяю, что основной ошибкой WADA было доверие к международным федерациям, наивная вера в то, что они ведут борьбу с допингом», – написал Родченков.