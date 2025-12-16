Пройс, Вайдель, Кинк, Кайзер, Ритмюллер вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Анси
Пройс вошла в состав сборной Германии на этап Кубка мира по биатлону в Анси.
Сборная Германии объявила состав команды на этап Кубка мира по биатлону в Анси, который пройдет с 18 по 21 декабря.
Женщины
Янина Хеттих-Вальц
Юлия Кинк
Франциска Пройс
Юлия Таннхаймер
Ванесса Фойгт
Анна Вайдель
Мужчины
Филипп Хорн
Симон Кайзер
Филипп Наврат
Данило Ритмюллер
Юстус Штрелов
Давид Цобель
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм DSV
