Пройс, Вайдель, Кинк, Кайзер, Ритмюллер вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Анси

Пройс вошла в состав сборной Германии на этап Кубка мира по биатлону в Анси.

Сборная Германии объявила состав команды на этап Кубка мира по биатлону в Анси, который пройдет с 18 по 21 декабря. Женщины Янина Хеттих-Вальц Юлия Кинк Франциска Пройс Юлия Таннхаймер Ванесса Фойгт Анна Вайдель Мужчины Филипп Хорн Симон Кайзер Филипп Наврат Данило Ритмюллер Юстус Штрелов Давид Цобель