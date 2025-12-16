  • Спортс
Пройс, Вайдель, Кинк, Кайзер, Ритмюллер вошли в состав сборной Германии на этап Кубка мира в Анси

Пройс вошла в состав сборной Германии на этап Кубка мира по биатлону в Анси.

Сборная Германии объявила состав команды на этап Кубка мира по биатлону в Анси, который пройдет с 18 по 21 декабря. 

Женщины

Янина Хеттих-Вальц

Юлия Кинк

Франциска Пройс

Юлия Таннхаймер

Ванесса Фойгт

Анна Вайдель

Мужчины

Филипп Хорн

Симон Кайзер

Филипп Наврат

Данило Ритмюллер

Юстус Штрелов

Давид Цобель

Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм DSV
