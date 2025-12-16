  • Спортс
Александр Тихонов: «Главное разочарование 2025 года в спорте – биатлон. Нет яркой и молодой звезды, каким был я»

Тихонов: в российском биатлоне нет яркой и молодой звезды, каким был я.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает биатлон главным разочарованием российского спорта в 2025 году.

«Главное разочарование 2025 года в спорте – это биатлон. Я смотрю как профессионал. Нет яркой и молодой звезды, каким был я. Хоть мне и неудобно говорить о себе. Мои скоростные качества были намного выше, чем у всех в мире.

Когда есть лидер, за ним тянутся. У нас есть неплохая молодежь, а лидера нет», – сказал Тихонов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
logoАлександр Тихонов
logoсборная России
