IBU отверг обвинения Родченкова в сокрытии допинговых нарушений

В IBU заявили, что нет никаких доказательств сокрытия ими допинговых нарушений.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«Обвинения, выдвинутые Родченковым, явно относятся к периоду истории, который был тщательно изучен и рассмотрен IBU и правоохранительными органами.

Внешняя контрольная комиссия, которой новое руководство IBU поручило провести независимое и исчерпывающее расследование, в 2021 году не нашла никаких доказательств того, что IBU передавал профили биологических паспортов «грязных» спортсменов Союзу биатлонистов России (СБР ) или РУСАДА для их последующего захоронения.

Более того, в 2018 году IBU начал отслеживать все подозрительные профили паспортов крови спортсменов, что в конечном итоге привело к вынесению вердикта о нарушении антидопинговых правил в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова на основании данных московской антидопинговой лаборатории», – заявили в организации.

