1

IBU отверг обвинения Родченкова в сокрытии допинговых нарушений

В IBU заявили, что нет никаких доказательств сокрытия ими допинговых нарушений.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы» заявил, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов.

«Обвинения, выдвинутые Родченковым, явно относятся к периоду истории, который был тщательно изучен и рассмотрен IBU и правоохранительными органами.

Внешняя контрольная комиссия, которой новое руководство IBU поручило провести независимое и исчерпывающее расследование, в 2021 году не нашла никаких доказательств того, что IBU передавал профили биологических паспортов «грязных» спортсменов Союзу биатлонистов России (СБР) или РУСАДА для их последующего захоронения.

Более того, в 2018 году IBU начал отслеживать все подозрительные профили паспортов крови спортсменов, что в конечном итоге привело к вынесению вердикта о нарушении антидопинговых правил в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова на основании данных московской антидопинговой лаборатории», – заявили в организации. 

Григорий Родченков: «FIS и IBU в течение ряда лет покрывали нарушения в биологических паспортах ведущих спортсменов»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoдопинг
logoIBU
logoГригорий Родченков
logoРУСАДА
logoСоюз биатлонистов России
logoFIS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Свищев: «К заявлениям Родченкова уже никто не прислушивается. Откуда нам знать, что он вообще еще существует?»
1сегодня, 08:38
Светлана Журова: «Родченков пересказывает одни и те же истории собственного сочинения. Это уже набило оскомину людям, ничего нового и интересного там нет»
2сегодня, 08:20
Александр Тихонов: «Родченков – это самый настоящий предатель. Его нужно забыть как кошмарный сон, не заниматься разбором его заявлений»
2сегодня, 08:03
Главные новости
Виктория Метеля: «Павлушина выходила на подъем, размахивала палками и ударила мне в десну. У меня сразу пошла кровь, онемела верхняя часть рта»
34 минуты назад
Виктория Сливко: «Счастлива и рада до слез, первая такая эмоциональная гонка. Лето у меня складывается очень сложно»
сегодня, 09:26
Чемпионат России по летнему биатлону. Латыпов, Халили, Поварницын, Бажин, Поршнев выступят в индивидуальной гонке
3сегодня, 09:15
Йоханнес Дале-Шевдал стал отцом
1сегодня, 09:13Фото
⚡ Чемпионат России по летнему биатлону. Сливко выиграла индивидуальную гонку, Наталия Шевченко – 2-я, Гришина – 3-я
30сегодня, 08:43
Дмитрий Свищев: «К заявлениям Родченкова уже никто не прислушивается. Откуда нам знать, что он вообще еще существует?»
1сегодня, 08:38
Александр Тихонов: «Родченков – это самый настоящий предатель. Его нужно забыть как кошмарный сон, не заниматься разбором его заявлений»
2сегодня, 08:03
Расписание трансляций чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском
сегодня, 06:09
Александр Логинов: «До конца пока еще не вылечился. Надеюсь, 2-3 дня на восстановление – и буду готов выступать»
вчера, 21:24
Стурла Хольм Лагрейд: «Найти мотивацию несложно, потому что впереди Олимпиада. На прошлых Играх я испытал шок, но в этот раз подготовлен лучше»
вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
24 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
1010 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
224 марта, 08:28