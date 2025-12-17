  • Спортс
Дмитрий Васильев: «Главное ожидание от 2026 года – возвращение всех спортсменов во всех видах с гимном и флагом»

Васильев ждет возвращения российских спортсменов с флагом в 2026 году.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от 2026 года. 

«Главное ожидание от 2026 года – возвращение всех спортсменов во всех видах с гимном и флагом. Я в это верю. Это произойдет в 2026-м, не позже. Сейчас уже пошел тренд, многие виды спорта возвращают россиян.

Запущен механизм, который нельзя остановить. Даже биатлонистам, где находятся самые ярые русофобы, не удастся остановить наше возвращение», – сказал Васильев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Metaratings
