Расписание третьего этапа Кубка IBU в Ленцерхайде
Опубликовано расписание третьего этапа Кубка IBU по биатлону в Ленцерхайде.
С 17 по 20 декабря в швейцарском Ленцерхайде пройдет третий этап Кубка IBU по биатлону.
3-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Расписание гонок
17 декабря, среда
12:45 – смешанная эстафета
16:00 – сингл-микст
19 декабря, пятница
12:30 – женщины, спринт
16:10 – мужчины, спринт
20 декабря, суббота
12:45 – женщины, большой масс-старт
15:30 – женщины, большой масс-старт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
