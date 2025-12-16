Расписание третьего этапа Кубка IBU в Ленцерхайде

Опубликовано расписание третьего этапа Кубка IBU по биатлону в Ленцерхайде.

С 17 по 20 декабря в швейцарском Ленцерхайде пройдет третий этап Кубка IBU по биатлону.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

3-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

Расписание гонок

17 декабря, среда

12:45 – смешанная эстафета

16:00 – сингл-микст

19 декабря, пятница

12:30 – женщины, спринт

16:10 – мужчины, спринт

20 декабря, суббота

12:45 – женщины, большой масс-старт

15:30 – женщины, большой масс-старт

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.