Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
С 4 по 7 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону.
Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26
1-й этап
Сочи
Расписание трансляций
4 сентября, четверг
Спринт, женщины
11:00
5 апреля, пятница
Спринт, мужчины
11:00
6 сентября, суббота
Одиночная эстафета, женщины
11:00
Одиночная эстафета, мужчины
13:00
7 сентября, воскресенье
Гонка преследования, женщины
11:00
Гонка преследования, мужчины
13:00
ПРИМЕЧАНИЕ: указано московское время. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ».
Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
