Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

С 4 по 7 сентября в Сочи пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26 1-й этап Сочи Расписание трансляций 4 сентября, четверг Спринт, женщины 11:00 5 апреля, пятница Спринт, мужчины 11:00 6 сентября, суббота Одиночная эстафета, женщины 11:00 Одиночная эстафета, мужчины 13:00 7 сентября, воскресенье Гонка преследования, женщины 11:00 Гонка преследования, мужчины 13:00 ПРИМЕЧАНИЕ : указано московское время. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ». Календарь российских турниров по биатлону сезона-2025/26: Кубок Содружества стартует в сентябре, Кубок России – в конце ноября