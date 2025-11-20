Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»

Губерниев: заявление Ковентри означает, что ситуация с допуском не изменится.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Каждый допущенный к соревнованиям спортсмен должен иметь возможность участвовать в них без дискриминации или политического вмешательства», – заявила президент МОК.

«Ключевое слово в заявлении Ковентри – каждый допущенный спортсмен. То есть это значит, что в отношении российских спортсменов все останется, как есть сейчас. Ни убавить, ни отнять. Ситуация меняться не будет, это самое важное, что нужно понять из выступления президента МОК. Нас пока никуда пускать не собираются по большому спортивному счету», – Губерниев.