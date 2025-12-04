Бывший судья CAS австриец Гайстлингер вошел в состав Спортивной арбитражной палаты России

Бывший судья CAS из Австрии вошел в состав Спортивной арбитражной палаты России.

Бывший судья Спортивного арбитражного суда (CAS) австриец Михаэль Гайстлингер вошел в состав Спортивной арбитражной палаты России.

Гайстлингер работал в CAS в качестве арбитра с 1996 по 2019 год. Также он занимал посты юридического советника Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного союза олимпийских атлетов.

Также в состав Спортивной арбитражной палаты России вошла китаянка Сян Уийин. Она является заместителем председателя Международной ассоциации спортивного права (IASL) и арбитром Китайской комиссии по спортивному арбитражу, а также Шанхайской арбитражной комиссии.

Спортивная арбитражная палата России - постоянно действующее арбитражное учреждение, администрирующее арбитраж в профессиональном спорте и спорте высших достижений, включая индивидуальные трудовые споры.