❄️ Кубок Содружества. Лазовский выиграл масс-старт, Корнев – 2-й, Поварницын – 3-й, Бажин – 4-й, Смольский – 9-й, Латыпов – 15-й
5 декабря на этапе Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске прошел мужской масс-старт. Победу одержал белорус Дмитрий Лазовский.
Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26
2-й этап
Ханты-Мансийск
Мужчины, масс-старт
1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 33.52,9 (2)
2. Александр Корнев – 2,3 (2)
3. Александр Поварницын – 2,7 (1)
4. Кирилл Бажин – 3,2 (1)
5. Алексей Вагин – 5,2 (2)
6. Олег Домичек – 9,2 (1)
7. Михаил Бурундуков – 22,3 (1)
8. Вячеслав Малеев – 29,0 (2)
9. Антон Смольский (Беларусь) – 35,8 (2)
10. Иван Колотов – 43,7 (3)
11. Леонид Кульгускин – 1.06,8 (2)
12. Михаил Стребко – 1.08,3 (4)
13. Роман Канаровский – 1.11,9 (3)
14. Евгений Сидоров – 1.21,2 (4)
15. Эдуард Латыпов – 1.22,5 (5)...
20. Александр Логинов – 1.28,4 (5)
21. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.32,5 (3)
22. Савелий Коновалов – 1.37,2 (5)...
30. Кирилл Стрельцов – 4.39,1 (7)
