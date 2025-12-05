  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • ❄️ Кубок Содружества. Лазовский выиграл масс-старт, Корнев – 2-й, Поварницын – 3-й, Бажин – 4-й, Смольский – 9-й, Латыпов – 15-й
85

❄️ Кубок Содружества. Лазовский выиграл масс-старт, Корнев – 2-й, Поварницын – 3-й, Бажин – 4-й, Смольский – 9-й, Латыпов – 15-й

Белорусский биатлонист Лазовский выиграл масс-старт на Кубке Содружества.

5 декабря на этапе Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске прошел мужской масс-старт. Победу одержал белорус Дмитрий Лазовский.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26

2-й этап

Ханты-Мансийск

Мужчины, масс-старт

1. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 33.52,9 (2)

2. Александр Корнев – 2,3 (2)

3. Александр Поварницын – 2,7 (1)

4. Кирилл Бажин – 3,2 (1)

5. Алексей Вагин – 5,2 (2)

6. Олег Домичек – 9,2 (1)

7. Михаил Бурундуков – 22,3 (1)

8. Вячеслав Малеев – 29,0 (2)

9. Антон Смольский (Беларусь) – 35,8 (2)

10. Иван Колотов – 43,7 (3)

11. Леонид Кульгускин – 1.06,8 (2)

12. Михаил Стребко – 1.08,3 (4)

13. Роман Канаровский – 1.11,9 (3)

14. Евгений Сидоров – 1.21,2 (4)

15. Эдуард Латыпов – 1.22,5 (5)...

20. Александр Логинов – 1.28,4 (5)

21. Никита Лобастов (Беларусь) – 1.32,5 (3)

22. Савелий Коновалов – 1.37,2 (5)...

30. Кирилл Стрельцов – 4.39,1 (7)

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
