Майгуров о желании Губерниева возглавить ФЛГР: «Ему придется оставить основную работу. Надо ли ему это?»

Майгуров: не думаю, что Губерниев возглавит федерацию лыжных гонок.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о желании комментатора Дмитрия Губерниева возглавить Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

Пост президента ФЛГР с 2010 года занимает Елена Вяльбе . Следующие выборы запланированы на конец мая – начало июня 2026-го.

«Не думаю, что Дмитрий Губерниев возглавит федерацию лыжных гонок. Каждый должен заниматься своим делом. Готов ли он каждый день ходить на работу, в Олимпийский комитет России, ездить по нашей стране, развивать лыжный спорт, как это делает Елена Валерьевна (Вяльбе)? Тогда ему придется оставить свою основную работу. Надо ли ему это?

СБР неоднократно обращался за хорошими лыжниками к Елене Валерьевне Вяльбе. К нам перешла Наталья Шевченко три года назад. Два года назад – еще одна талантливая девочка из Тюмени. Это успешный опыт. Периодически Михаил Игоревич Шашилов выступает с этой инициативой. Мы всегда поддерживаем это. В общем, с лыжной федерацией дружим», – сказал Майгуров.

«Елена Валерьевна сегодня один из самых опытных руководителей федерации. Несмотря на то, что женщина, она держит всех мужчин в твердом кулаке. Будучи спортсменкой, Елена Валерьевна добилась многого в спорте. Результаты последней Олимпиады в Китае тоже говорят о многом. Лыжники выиграли пять золотых медалей. Надо постараться, чтобы как минимум повторить этот результат», – отметил глава СБР.