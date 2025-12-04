Кирилл Бажин: «Сегодня мы подарили Латыпову легкую победу. Он молодец, очень много работает, потому что замотивирован в этом году»
Бажин: сегодня мы подарили Латыпову легкую победу.
Биатлонист Кирилл Бажин оценил итоги спринта на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске.
Гонку выиграл Эдуард Латыпов, отстрелявший чисто. Второе место занял Бажин, который отстал на 44,2 секунды с одним промахом.
– 44 секунды отставание – это, наверное, сокрушительный удар по вам?
– Нет. Эдик – молодец, он справился в первую очередь со стрельбой, что ему позволило завладеть таким преимуществом. Потому что ошибка – и отрыв был бы меньше. Мы ему подарили сегодня легкую победу. Он молодец. Латыпов очень много работает, потому что замотивирован в этом году, – сказал Бажин.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости