Кирилл Бажин: «Сегодня мы подарили Латыпову легкую победу. Он молодец, очень много работает, потому что замотивирован в этом году»

Бажин: сегодня мы подарили Латыпову легкую победу.

Биатлонист Кирилл Бажин оценил итоги спринта на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Ханты‑Мансийске.

Гонку выиграл Эдуард Латыпов, отстрелявший чисто. Второе место занял Бажин, который отстал на 44,2 секунды с одним промахом.

– 44 секунды отставание – это, наверное, сокрушительный удар по вам?

– Нет. Эдик – молодец, он справился в первую очередь со стрельбой, что ему позволило завладеть таким преимуществом. Потому что ошибка – и отрыв был бы меньше. Мы ему подарили сегодня легкую победу. Он молодец. Латыпов очень много работает, потому что замотивирован в этом году, – сказал Бажин.