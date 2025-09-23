19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
Чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе в возрасте 19 лет.
Его сбила машина, когда он ехал на велосипеде по дороге недалеко от деревни Кроуна на западе Пардубицкого края Чехии.
Ян Ваня, ушедший из спорта, в новом сезоне должен был присоединиться к сервис-бригаде чешской сборной по биатлону.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация биатлона Чехии
