19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе

Чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе в возрасте 19 лет.

Его сбила машина, когда он ехал на велосипеде по дороге недалеко от деревни Кроуна на западе Пардубицкого края Чехии.

Ян Ваня, ушедший из спорта, в новом сезоне должен был присоединиться к сервис-бригаде чешской сборной по биатлону.