Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я

Французская биатлонистка Боте победила в спринте на этапе Кубка IBU.

Французская биатлонистка Пола Боте выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

1-й этап

Обертиллиах, Австрия

Женщины

Спринт

1. Пола Боте (Франция) – 21.00,0 (0)

2. Алина Стремоус (Молдова) – 44,2 (0)

3. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 50,8 (1)

4. Фани Бертран (Франция) – 52,8 (0)

5. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.03,3 (2)

6. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.03,4 (1)

7.. Сири Скар (Норвегия) – 1.08,1 (1)

8. Софи Шово (Франция) – 1.17,2 (2)

9. Лара Вагнер (Австрия) – 1.19,6 (2)

10. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 1.20,2 (2)

11. Фрида Доккен (Норвегия) – 1.21,8 (2)

12. Геда Миколашова (Чехия) – 1.30,7 (1)

13. Беатриче Трабукки (Италия) – 1.34,4 (1)

14. Осне Скреде (Норвегия) – 1.43,1 (3)

15. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.43,5 (3)

Расписание первого этапа Кубка IBU в Обертиллиахе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
