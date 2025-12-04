Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
Французская биатлонистка Боте победила в спринте на этапе Кубка IBU.
Французская биатлонистка Пола Боте выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.
1-й этап
Обертиллиах, Австрия
Женщины
Спринт
1. Пола Боте (Франция) – 21.00,0 (0)
2. Алина Стремоус (Молдова) – 44,2 (0)
3. Вольдия Гальмас Полен (Франция) – 50,8 (1)
4. Фани Бертран (Франция) – 52,8 (0)
5. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 1.03,3 (2)
6. Ребекка Пасслер (Италия) – 1.03,4 (1)
7.. Сири Скар (Норвегия) – 1.08,1 (1)
8. Софи Шово (Франция) – 1.17,2 (2)
9. Лара Вагнер (Австрия) – 1.19,6 (2)
10. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 1.20,2 (2)
11. Фрида Доккен (Норвегия) – 1.21,8 (2)
12. Геда Миколашова (Чехия) – 1.30,7 (1)
13. Беатриче Трабукки (Италия) – 1.34,4 (1)
14. Осне Скреде (Норвегия) – 1.43,1 (3)
15. Каролине Эрдал (Норвегия) – 1.43,5 (3)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
