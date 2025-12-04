«Биатлон превратился в обсуждение лыжных гонок. Не буду высказываться на эту тему, я просто устал». Смольский о ситуации с Большуновым
Смольский: биатлон превратился в обсуждение лыжных гонок.
Белорусский биатлонист Антон Смольский отреагировал на инцидент между российскими лыжниками Александром Большуновым и Александром Бакуровым.
На прошлой неделе Большунов толкнул Бакурова после спринта на этапе Кубка России в Кировске – тот упал на землю и повредил ногу. В итоге Большунов был дисквалифицирован на период до завершения восстановления Бакурова.
«Было очень сильно распиарено практически в каждом спортивном телеканале. Биатлон превратился в обсуждение лыжных гонок. Не буду высказываться на эту тему, я просто устал», – ответил Смольский.
Сегодня белорусский биатлонист стал бронзовым призером спринта на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.
Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости