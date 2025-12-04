«Биатлон превратился в обсуждение лыжных гонок. Не буду высказываться на эту тему, я просто устал». Смольский о ситуации с Большуновым

Смольский: биатлон превратился в обсуждение лыжных гонок.

Белорусский биатлонист Антон Смольский отреагировал на инцидент между российскими лыжниками Александром Большуновым и Александром Бакуровым.

На прошлой неделе Большунов толкнул Бакурова после спринта на этапе Кубка России в Кировске – тот упал на землю и повредил ногу. В итоге Большунов был дисквалифицирован на период до завершения восстановления Бакурова.

«Было очень сильно распиарено практически в каждом спортивном телеканале. Биатлон превратился в обсуждение лыжных гонок. Не буду высказываться на эту тему, я просто устал», – ответил Смольский.

Сегодня белорусский биатлонист стал бронзовым призером спринта на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

