  • Дмитрий Васильев: «Не понимаю, почему Союз биатлонистов России не подал апелляцию в CAS. Лыжники молодцы, быстро сориентировались и получили возможность отобраться на Олимпиаду»
Дмитрий Васильев: «Не понимаю, почему Союз биатлонистов России не подал апелляцию в CAS. Лыжники молодцы, быстро сориентировались и получили возможность отобраться на Олимпиаду»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев не понимает, почему Союз биатлонистов России (СБР) не обжаловал отстранение от международных турниров.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта (FIS) отменить недопуск российских лыжников. Они смогут подать заявки на участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

«СБР надо было подавать апелляцию сразу после успешного прецедента в настольном теннисе. Как только это случилось, надо было подавать в тот же суд, который принял это решение. Надо было делать это бегом. Не понимаю, почему СБР этого не сделал.

Лыжники молодцы, быстро сориентировались и получили возможность своевременно отобраться на Олимпиаду. Конечно, в CAS не случайно так шустро приняли решение. Очень надеюсь на благоразумие, которое наконец-то восторжествовало. Тем более что уже было несколько похожих случаев, чего там дальше расследовать», – сказал Васильев.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
