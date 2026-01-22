Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й
Эрик Перро возглавил зачет индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.
Французский биатлонист Эрик Перро лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Мужчины
Зачет индивидуальных гонок
После 2 гонок из 3
1. Эрик Перро (Франция) – 121
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 119
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 105
4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 75
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 72
6. Лукас Хофер (Италия) – 68
7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 65
8-9. Оскар Ломбардо (Франция) – 55
8-9. Сиверт Баккен (Норвегия) – 55
10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости