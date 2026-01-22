0

Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й

Эрик Перро возглавил зачет индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.

Французский биатлонист Эрик Перро лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Мужчины

Зачет индивидуальных гонок

После 2 гонок из 3

1. Эрик Перро (Франция) – 121

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 119

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 105

4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 75

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 72

6. Лукас Хофер (Италия) – 68

7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 65

8-9. Оскар Ломбардо (Франция) – 55

8-9. Сиверт Баккен (Норвегия) – 55

10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
