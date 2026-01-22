Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Перро лидирует, Ботн – 2-й, Жаклен – 3-й

Эрик Перро возглавил зачет индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.

Французский биатлонист Эрик Перро лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2025/26 Мужчины Зачет индивидуальных гонок После 2 гонок из 3 1. Эрик Перро (Франция) – 121 2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 119 3. Эмильен Жаклен (Франция) – 105 4. Мартин Ульдал (Норвегия) – 75 5. Томмазо Джакомель (Италия) – 72 6. Лукас Хофер (Италия) – 68 7. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 65 8-9. Оскар Ломбардо (Франция) – 55 8-9. Сиверт Баккен (Норвегия) – 55 10. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 50