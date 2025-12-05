❄️ Кубок Содружества. Метеля выиграла масс-старт, Гришина – 2-я, Резцова – 3-я, Смольская – 6-я, Сливко – 8-я, Сола – 21-я
5 декабря на этапе Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске прошел женский масс-старт. Победу одержала Виктория Метеля.
Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26
2-й этап
Ханты-Мансийск
Женщины, масс-старт
1. Виктория Метеля – 29.36,0 (2)
2. Анастасия Гришина – 9,2 (2)
3. Кристина Резцова – 15,5 (2)
4. Елизавета Насотович – 18,4 (1)
5. Юлия Коваленко – 20,8 (1)
6. Динара Смольская (Беларусь) – 27,0 (2)
7. Тамара Дербушева – 56,4 (2)
8. Виктория Сливко – 1.10,8 (3)
9. Кира Дюжева – 1.30,0 (4)
10. Наталия Шевченко – 1.39,3 (4)
11. Ирина Казакевич – 1.50,1 (5)
12. Маргарита Болдырева – 1.50,4 (6)
13. Ирина Шаклеина – 1.54,4 (3)
14. Инна Терещенко – 2.12,5 (4)
15. Екатерина Мошкова – 2.19,3 (6)...
17. Анастасия Шевченко – 2.22,2 (6)
18. Светлана Миронова – 2.31,8 (3)...
20. Елизавета Бурундукова – 3.01,1 (7)
21. Анна Сола (Беларусь) – 3.21,1 (8)
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске