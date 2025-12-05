❄️ Кубок Содружества. Метеля выиграла масс-старт, Гришина – 2-я, Резцова – 3-я, Смольская – 6-я, Сливко – 8-я, Сола – 21-я

Виктория Метеля выиграла масс-старт на Кубке Содружества.

5 декабря на этапе Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске прошел женский масс-старт. Победу одержала Виктория Метеля.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26

2-й этап

Ханты-Мансийск

Женщины, масс-старт

1. Виктория Метеля – 29.36,0 (2)

2. Анастасия Гришина – 9,2 (2)

3. Кристина Резцова – 15,5 (2)

4. Елизавета Насотович – 18,4 (1)

5. Юлия Коваленко – 20,8 (1)

6. Динара Смольская (Беларусь) – 27,0 (2)

7. Тамара Дербушева – 56,4 (2)

8. Виктория Сливко – 1.10,8 (3)

9. Кира Дюжева – 1.30,0 (4)

10. Наталия Шевченко – 1.39,3 (4)

11. Ирина Казакевич – 1.50,1 (5)

12. Маргарита Болдырева – 1.50,4 (6)

13. Ирина Шаклеина – 1.54,4 (3)

14. Инна Терещенко – 2.12,5 (4)

15. Екатерина Мошкова – 2.19,3 (6)...

17. Анастасия Шевченко – 2.22,2 (6)

18. Светлана Миронова – 2.31,8 (3)...

20. Елизавета Бурундукова – 3.01,1 (7)

21. Анна Сола (Беларусь) – 3.21,1 (8)

