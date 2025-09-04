Кубок Содружества. Наталия Шевченко выиграла спринт, Халили -2 я, Гришина – 3-я
Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26
1-й этап
Сочи
Спринт, женщины
1. Наталия Шевченко – 21.38,1 (1)
2. Анастасия Халили – 0,6 (2)
3. Анастасия Гришина – 8,1 (1)
4. Маргарита Болдырева – 21,2 (2)
5. Кристина Резцова – 39,0 (2)
6. Светлана Миронова – 47,0 (1)
7. Анастасия Шевченко – 51,0 (1)
8. Анна Сола (Беларусь) – 52,8 (3)
9. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.00,5 (1)
10. Динара Смольская (Беларусь) – 1.02,3 (2)
11. Елизавета Каплина – 1.03,4 (4)
12. Виктория Метеля – 1.10,7 (2)
13. Ксения Караман – 1.13,6 (1)
14. Виктория Сливко – 1.19,4 (1)...
18. Ирина Казакевич – 1.59,1 (4)...
21. Тамара Дербушева – 2.18,4 (3)...
26. Анастасия Егорова – 2.36,6 (3)...
29. Кира Дюжева – 3.13,0 (5)...
31. Екатерина Мошкова – 3.25,4 (3)...
33. Анастасия Зырянова – 3.27,8 (3)
