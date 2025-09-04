Кубок Содружества. Наталия Шевченко выиграла спринт, Халили -2 я, Гришина – 3-я

Наталия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26 1-й этап Сочи Спринт, женщины 1. Наталия Шевченко – 21.38,1 (1) 2. Анастасия Халили – 0,6 (2) 3. Анастасия Гришина – 8,1 (1) 4. Маргарита Болдырева – 21,2 (2) 5. Кристина Резцова – 39,0 (2) 6. Светлана Миронова – 47,0 (1) 7. Анастасия Шевченко – 51,0 (1) 8. Анна Сола (Беларусь) – 52,8 (3) 9. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.00,5 (1) 10. Динара Смольская (Беларусь) – 1.02,3 (2) 11. Елизавета Каплина – 1.03,4 (4) 12. Виктория Метеля – 1.10,7 (2) 13. Ксения Караман – 1.13,6 (1) 14. Виктория Сливко – 1.19,4 (1)... 18. Ирина Казакевич – 1.59,1 (4)... 21. Тамара Дербушева – 2.18,4 (3)... 26. Анастасия Егорова – 2.36,6 (3)... 29. Кира Дюжева – 3.13,0 (5)... 31. Екатерина Мошкова – 3.25,4 (3)... 33. Анастасия Зырянова – 3.27,8 (3) Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи