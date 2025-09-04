44

Кубок Содружества. Наталия Шевченко выиграла спринт, Халили -2 я, Гришина – 3-я

Наталия Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи.

Альфа-Банк Кубок Содружества-2025/26

1-й этап

Сочи

Спринт, женщины

1. Наталия Шевченко – 21.38,1 (1)

2. Анастасия Халили – 0,6 (2)

3.  Анастасия Гришина – 8,1 (1)

4. Маргарита Болдырева – 21,2 (2)

5. Кристина Резцова – 39,0 (2)

6. Светлана Миронова – 47,0 (1)

7. Анастасия Шевченко – 51,0 (1)

8. Анна Сола (Беларусь) – 52,8 (3)

9. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 1.00,5 (1)

10. Динара Смольская (Беларусь) – 1.02,3 (2)

11. Елизавета Каплина – 1.03,4 (4)

12. Виктория Метеля – 1.10,7 (2)

13. Ксения Караман – 1.13,6 (1)

14. Виктория Сливко – 1.19,4 (1)...

18. Ирина Казакевич – 1.59,1 (4)...

21. Тамара Дербушева – 2.18,4 (3)...

26. Анастасия Егорова – 2.36,6 (3)...

29. Кира Дюжева – 3.13,0 (5)...

31. Екатерина Мошкова – 3.25,4 (3)...

33. Анастасия Зырянова – 3.27,8 (3)

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

