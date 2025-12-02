Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я

Доротея Вирер возглавила зачет индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2025/26 Женщины Зачет индивидуальных гонок После 1 гонки из 3 1. Доротея Вирер (Италия) – 90 2. Соня Лейнамо (Финляндия) – 75 3. Камиль Бене (Франция) – 65 4. Лу Жанмонно (Франция) – 55 5. Ханна Оберг (Швеция) – 50 6. Майя Клутенс (Бельгия) – 45 7. Эми Басерга (Швейцария) – 41 8. Эльвира Оберг (Швеция) – 37 9. Анна Магнуссон (Швеция) – 34 10. Лиза Виттоцци (Италия) – 31