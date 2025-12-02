0

Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я

Доротея Вирер возглавила зачет индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер лидирует в зачете индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Женщины

Зачет индивидуальных гонок

После 1 гонки из 3

1. Доротея Вирер (Италия) – 90

2. Соня Лейнамо (Финляндия) – 75

3. Камиль Бене (Франция) – 65

4. Лу Жанмонно (Франция) – 55

5. Ханна Оберг (Швеция) – 50

6. Майя Клутенс (Бельгия) – 45

7. Эми Басерга (Швейцария) – 41

8. Эльвира Оберг (Швеция) – 37

9. Анна Магнуссон (Швеция) – 34

10. Лиза Виттоцци (Италия) – 31

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoХанна Оберг
logoЭми Басерга
logoсборная Франции жен
logoМайя Клутенс
logoсборная Швеции жен
logoАнна Магнуссон
индивидуальная гонка (жен)
logoКубок мира по биатлону
logoЛиза Виттоцци
logoЛу Жанмонно
logoсборная Финляндии жен
logoЭльвира Оберг
logoсборная Швейцарии жен
logoДоротея Вирер
logoСоня Лейнамо
logoКамиль Бене
logoсборная Бельгии жен
logoсборная Италии жен
