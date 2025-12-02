Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
Доротея Вирер возглавила зачет индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Женщины
Зачет индивидуальных гонок
После 1 гонки из 3
1. Доротея Вирер (Италия) – 90
2. Соня Лейнамо (Финляндия) – 75
3. Камиль Бене (Франция) – 65
4. Лу Жанмонно (Франция) – 55
5. Ханна Оберг (Швеция) – 50
6. Майя Клутенс (Бельгия) – 45
7. Эми Басерга (Швейцария) – 41
8. Эльвира Оберг (Швеция) – 37
9. Анна Магнуссон (Швеция) – 34
10. Лиза Виттоцци (Италия) – 31
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
