Анна Сола: «Большунов должен оплатить лечение Бакурова и извиниться перед ним»

Белорусская биатлонистка Сола: Большунов должен оплатить лечение Бакурову.

Белорусская биатлонистка Анна Сола высказалась об эпизоде с лыжниками Александром Большуновым и Александром Бакуровым на этапе Кубка России в Кировске.

Большунов и Бакуров столкнулись в полуфинале конькового спринта. У Бакурова сломалась палка, а Большунов упал и в итоге финишировал в забеге последним.

После финиша Большунов толкнул Бакурова, который стоял, облокотившись на ограждение. Бакуров получил сильный ушиб мягких тканей и пропустит следующий этап Кубка России.

«Большунов вывел лыжные гонки на высокий уровень, поэтому могут быть снисхождения, но он все равно должен оплатить лечение Александра Бакурова и извиниться перед ним. В том числе и денежно. Но дисквалифицировать на весь сезон – это сильно», – сказала Сола.

