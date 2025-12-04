  • Спортс
  Эдуард Латыпов: «Надеюсь и верю, что дай бог Олимпиада случится. Если будет такой шанс, то нужно его использовать»
8

Эдуард Латыпов: «Надеюсь и верю, что дай бог Олимпиада случится. Если будет такой шанс, то нужно его использовать»

Латыпов верит в допуск российских биатлонистов к Олимпиаде-2026.

Трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов верит в допуск российских биатлонистов к Играм-2026, которые пройдут в феврале в Италии.

Сегодня Латыпов выиграл спринт на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Ханты-Мансийске.

«Слава богу, гонка прошла как планировал, с чистой стрельбой. Скольжение тугое, свежий снег, поэтому для всех спортсменов спартанские условия. Рад, что получилось справиться на рубеже. Удалось распределить силы, чтобы на финише их хватило.

Да, по сравнению с прошлым сезоном было другое состояние. Сейчас набираю кондиции. Идет набор формы, пока рановато выходить на пик, потому что сезон только начался и эти гонки способствовали этому. Прихожу в себя, это меня тоже радует. Работаем дальше, надеюсь, что скорость будет только увеличиваться», – сказал Латыпов.

С 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Я могу много что делать [для подготовки к Олимпиаде], но не от меня все зависит. Понятно, что я готовлюсь к Олимпиаде именно внутри. Не знаю, будет она или нет. Надеюсь и верю, что дай бог это случится. Самое главное – быть начеку, бдительным внутри и находиться в форме. Если будет такой шанс, то нужно его использовать», – отметил Латыпов.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
