Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл спринт, Ломбардо – 2-й, Цобель – 3-й, Эвербю – 13-й, Кюн – 28-й
4 декабря на этапе Кубка IBU по биатлону в Обертиллиахе завершился мужской спринт. Гонку выиграл норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.
1-й этап
Обертиллиах, Австрия
Мужчины, cпринт
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 23.15,1 (1)
2. Оскар Ломбардо (Франция) – 49,1 (0)
3. Давид Цобель (Германия) – 51,4 (1)
4. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 59,5 (1)
5. Йорген Сетер (Норвегия) – 1.01,7 (0)
6. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1.02,3 (1)
7. Элиас Зидль (Германия) – 1.04,2 (0)
8. Доминик Унтервегер (Австрия) – 1.10,8 (0)
9. Валентен Лежен (Франция) – 1.14,5 (1)
10. Адам Вацлавик (Чехия) – 1.18,7 (1)
11. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 1.24,0 (1)
12. Дамьен Леве (Франция) – 1.26,1 (1)
13. Матс Эвербю (Норвегия) – 1.33,9 (1)...
15. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.36,1 (2)...
28. Йоханнес Кюн (Германия) – 2.05,7 (3)...
30. Роман Реес (Германия) – 2.09,5 (2)