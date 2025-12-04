6

Кубок IBU. Дале-Шевдал выиграл спринт, Ломбардо – 2-й, Цобель – 3-й, Эвербю – 13-й, Кюн – 28-й

Норвежский биатлонист Дале-Шевдал выиграл спринт на Кубке IBU.

4 декабря на этапе Кубка IBU по биатлону в Обертиллиахе завершился мужской спринт. Гонку выиграл норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

1-й этап

Обертиллиах, Австрия

Мужчины, cпринт

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 23.15,1 (1)

2. Оскар Ломбардо (Франция) – 49,1 (0)

3. Давид Цобель (Германия) – 51,4 (1)

4. Йими Клеметтинен (Финляндия) – 59,5 (1)

5. Йорген Сетер (Норвегия) – 1.01,7 (0)

6. Тео Гиро-Пуайо (Франция) – 1.02,3 (1)

7. Элиас Зидль (Германия) – 1.04,2 (0)

8. Доминик Унтервегер (Австрия) – 1.10,8 (0)

9. Валентен Лежен (Франция) – 1.14,5 (1)

10. Адам Вацлавик (Чехия) – 1.18,7 (1)

11. Каспер Калкенберг (Норвегия) – 1.24,0 (1)

12. Дамьен Леве (Франция) – 1.26,1 (1)

13. Матс Эвербю (Норвегия) – 1.33,9 (1)...

15. Ветле Паульсен (Норвегия) – 1.36,1 (2)...

28. Йоханнес Кюн (Германия) – 2.05,7 (3)...

30. Роман Реес (Германия) – 2.09,5 (2)

Расписание первого этапа Кубка IBU в Обертиллиахе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
